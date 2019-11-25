موسكو: السوريون هم من يحدد تشكيل وفد لقاء أستانا في ديسمبر

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن وفدي الحكومة السورية والمعارضة المشاركين في اللجنة الدستورية السورية في جنيف، هما من يحددا تشكيل وفدهم إلى اجتماعات أستانا الشهر المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "يشارك في تشكيل اللجنة الدستورية السورية وفدا الحكومة والمعارضة، هما من سيحدد تشكيل الوفدين، اللذين شاركا دائما، ونأمل أن يشاركا في صيغة أستانا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير خارجية كازاخستان، مختار تليوبيردي، أن اللقاء الم قبل حول سوريا سيعقد في العاصمة نورسلطان يومي 10 و11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، غينادي غاتيلوف، أعلن، في وقت سابق، أن مسار "أستانا" للتسوية السورية أثبت أهميته وأن لقاءات نورسلطان ستتواصل بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية السورية.

يذكر أن الجولة الـ 13 من محادثات أستانا، عقدت في العاصمة الكازاخية نورسلطان في 1 و2 آب / أغسطس الماضي، حيث أكد البيان الختامي على تخفيض التصعيد في إدلب وعلى الحل السياسي للأزمة السورية.