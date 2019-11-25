موسكو: السوريون هم من يحدد تشكيل وفد لقاء أستانا في ديسمبر

موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "يشارك في تشكيل اللجنة الدستورية السورية وفدا الحكومة والمعارضة، هما من سيحدد تشكيل الوفدين، اللذين شاركا دائما، ونأمل أن يشاركا في صيغة أستانا".
وكان ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، غينادي غاتيلوف، أعلن، في وقت سابق، أن مسار "أستانا" للتسوية السورية أثبت أهميته وأن لقاءات نورسلطان ستتواصل بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية السورية.
يذكر أن الجولة الـ 13 من محادثات أستانا، عقدت في العاصمة الكازاخية نورسلطان في 1 و2 آب / أغسطس الماضي، حيث أكد البيان الختامي على تخفيض التصعيد في إدلب وعلى الحل السياسي للأزمة السورية.
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