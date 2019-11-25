جنود يهنئون نساء روسيات بعيد الأم في شوارع موسكو... صور

هنأ عدد من رجال الجيش الروسي بعض النساء الروسيات بمناسبة عيد الأم وسط العاصمة الروسية موسكو.
وذهب بعض الشباب الذين يخدمون في الجيش الروسي إلى شارع "ستاري أربات" لتهنئة جميع الأمهات بمناسبة عيدهن وقدموا الزهور لهن.
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От чистого сердца: бойцы гвардейской танковой армии ЗВО поздравили москвичек с Днем матери, вручив цветы женщинам, гулявшим накануне по Арбату Присоединяемся к поздравлениям! За фото благодарим @emchenko_ru. • Sincerely and wholeheartedly: the Western MD Guard tank army's servicemen greeted she-Moscovites who walked on the Arbat street yesterday with flowers, wishing them happy Mothers' Day We join the congratulations and send our best regards for the pictures to @emchenko_ru. #миноборонырф #зво #арбат #деньматери #праздники #цветы #поздравления #добро #армияроссии #armyrussia #russianmilitary #westernmd #arbat #mothersday #holidays #flowers #goodness #танкисты #tankcrews
حيث خرج الجنود إلى شوارع موسكو الباردة لإعطاء المدينة فرحة صغيرة في يوم الأم.
وشكرت النساء عناصر الجيش على كلماتهم الرقيقة، والتقطت بعض الصور معهم.
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