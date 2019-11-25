بوتين وزيلينسكي يناقشان خلال محادثة هاتفية تسلم السفن العسكرية الثلاث

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وتطرقا في الحديث إلى الوضع حول تسلم السفن العسكرية الثلاث.

موسكو - سبوتنيك . أعلن الكرملين في بيان أنه "في ضوء قمة النورماندي التي من المقرر عقدها في 9 كانون الأول/ ديسمبر في باريس، بمبادرة من الجانب الأوكراني، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي".

وأضاف البيان أنه "تم التطرق إلى الوضع حول نقل السفن الحربية الثلاث، التي استخدمتها كييف خلال الاستفزاز في مضيق كيرتش في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018".

بالإضافة إلى ذلك، ناقش رئيسا البلدين قضايا الغاز، بما في ذلك استمرار العبور واستئناف عمليات التوريد المباشرة للغاز الروسي إلى أوكرانيا؛ واتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

وقال مكتب زيلينسكي إن الرئيس أشار في الاتصال مع بوتين إلى ضرورة إعادة الأسلحة والمعدات والوثائق من السفن المسلمة لكييف.