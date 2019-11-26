روسيا تمنح "خيار" تسليم فوج ثان من منظومات "إس-400" لتركيا

صرح المدير العام لشركة "روس أوبورو إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، بأن روسيا ستمنح خيار تسليم فوج ثان من منظومات "إس-400" وتتم مناقشة المسائل المالية الآن.

وقال ميخييف: أكملت روسيا هذا العام تنفيذ العقد وتوريد أربعة كتائب من إس-400 إلى تركيا بقيمة قدرها 2.5 مليار دولار.

وأضاف: بالنسبة للخيار الجديد (عقد تمويل)، هنا نتحدث عن تسليم فوج ثان، ولقد أرسلنا المهمة التقنية إلى الجانب التركي للعمل على المرحلة الثالثة (تسليم الدفعة الثالثة من "إس-400").

ووفقا له فإن المهمة التقنية تنص على الدعم الفني للمشروع من قبل الجانب التركي (أي الإنتاج الجزئي لعناصر النظام) ولكن من السابق لأوانه أن نتحدث عن نوعية وحجم الدعم.

وأكد ميخييف: "يُلاحظ إلى أنه تم حل المشكلات الفنية مع الجانب التركي، والمفاوضات جارية حول المسائل المالية".