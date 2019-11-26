السفير الروسي في لندن: الحوار مع بريطانيا حول الدبلوماسيين الروس أمر صعب

لندن - سبوتنيك. وقال كيلين للصحفيين الروس: "نجري حاليًا حوارًا صعبًا مع البريطانيين حول كيفية ترتيب إصدار تأشيرات عادية لأولئك الذين يأتون إلى هنا لفترة طويلة للعمل. يجب أن يكون كل شيء طبيعيًا هنا، ويجب أن نعود إلى الممارسة السابقة حين النظر في طلب التأشيرة لا يستغرق أكثر من 90 يومًا، خلال العام، حاولنا التوصل إلى اتفاق، لكنهم فشلوا، لسوء الحظ، ليس بسبب خطئنا".

في 17 آذار/مارس2018، أبلغت وزارة الخارجية الروسية الجانب البريطاني بضرورة سحب أكثر من 50 دبلوماسيا من بعثتها في روسيا، وذلك ردا بالمثل على إعلان عدد من الدبلوماسيين الروس أشخاصًا غير مرغوب فيهم، إثر اتهام لندن لموسكو بتسميم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الأجهزة الخاصة البريطانية، وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية، بمادة "أ-234" السامة المشلة للأعصاب. ومن جهتها تنفي موسكو كل هذه الاتهامات بالكامل.

وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، فاقدين للوعي إثر تعرضهما لتسمم في سولزبري، في الرابع من شهر آذار/مارس. ووجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234".