الرئيس اللبناني ميشال عون يستقبل السفير الروسي

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبكين، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر صورة لزيارة السفير الروسي، وجاء في التغريدة: "الرئيس عون استقبل سفير روسيا الكسندر زاسبكين، بحضور الوزير سليم جريصاتي، وعرض معه الاوضاع العامة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين".

الرئيس عون استقبل سفير روسيا الكسندر زاسبكين، بحضور الوزير سليم جريصاتي، وعرض معه الاوضاع العامة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين pic.twitter.com/RYtOiGuXWO — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 26, 2019

​وكان قد صرح زاسبكين، في وقت سابق، بأن زيارة الرئيس عون إلى روسيا تشكل حدثا سياسيا كبيرا ومحطة هامة لتطوير التعاون الروسي اللبناني في المجالات كافة.