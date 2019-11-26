الرئيس اللبناني ميشال عون يستقبل السفير الروسي

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية على تويتر صورة لزيارة السفير الروسي، وجاء في التغريدة: "الرئيس عون استقبل سفير روسيا الكسندر زاسبكين، بحضور الوزير سليم جريصاتي، وعرض معه الاوضاع العامة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين".
الرئيس عون استقبل سفير روسيا الكسندر زاسبكين، بحضور الوزير سليم جريصاتي، وعرض معه الاوضاع العامة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين pic.twitter.com/RYtOiGuXWO— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 26, 2019
وكان قد صرح زاسبكين، في وقت سابق، بأن زيارة الرئيس عون إلى روسيا تشكل حدثا سياسيا كبيرا ومحطة هامة لتطوير التعاون الروسي اللبناني في المجالات كافة.
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