الخارجية الروسية تحذر مواطنيها بخصوص التظاهرات في تشيلي ولبنان وإيطاليا

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، المواطنين الروس بشأن الإضرابات في تشيلي وفي لبنان يومي 28 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي إيطاليا يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وبأنه على خلفية ذلك سيجري تعزيز الإجراءات الأمنية في هذه الدول.

موسكو - سبوتنيك. وأفاد مركز إدارة الحالات والأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية على موقع "تويتر": "في تشيلي إضراب عام يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر، ويخطط لتنظيم تظاهرات في المدن الرئيسية بالبلاد، وزيادة الإجراءات الأمنية، وفرض قيود على حركة المرور، وتعطيل عمل المؤسسات الحكومية والهياكل التجارية".

#Чили – 26 ноября общенациональная забастовка; в крупных городах страны планируются манифестации; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта; сбои в работе государственных учреждений и коммерческих структур pic.twitter.com/jhhlmBKj6r — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) November 26, 2019

​وأشارت الوكالة أيضًا، إلى أنه من المتوقع إعلان إضراب عام في لبنان، يومي 28 و30 تشرين الثاني/نوفمبر، وعلى خلفية ذلك، قد يحدث هناك اضطراب في عمل مؤسسات الدولة والهياكل التجارية. ولم تستبعد وزارة الخارجية أن ترافق "الإضراب العام" تظاهرات احتجاج.

#Ливан – 28-30 ноября ожидается общенациональная забастовка; сбои в работе государственных учреждений и коммерческих структур; не исключены сопутствующие манифестации pic.twitter.com/lpsBr74A12 — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) November 26, 2019

​بالإضافة إلى ذلك، من المقرر تنظيم مظاهرة لاتحاد نقابة " أونيون سينداكال دي باز" في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، في مدينة تورنتو الإيطالية في إقليم أبوليا، وعلى خلفية ذلك من المتوقع، أن تتزايد هناك الإجراءات الأمنية وإغلاق الطرق.