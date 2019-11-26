خبير: العملية الروسية في سوريا تساهم في زيادة الطلب على الأسلحة من أفريقيا

قال الباحث في مركز الدراسات العالمية والاستراتيجية في المعهد الأفريقي للأكاديمية الروسية للعلوم، أندريه غروميكو، إن النتائج الإيجابية للعملية الروسية في سوريا قد تزيد الطلب على الأسلحة الروسية من الدول الأفريقية.

وأضاف خلال المؤتمر الثامن عشر لمدرسة الشباب الأفريقيين أن "العامل الذي يساهم في الترويج لقواتنا المسلحة هو عمليتنا الرائعة في سوريا، والتي أظهرت فعالية وتنسيق عمل جميع أنواع قواتنا المسلحة... أعتقد أنه ينبغي توقع المزيد من الاهتمام في المستقبل القريب".

وأشار الخبير إلى أنه نظرا لحقيقة أن الدول الأفريقية تشهد الآن نموا اقتصاديا نشطا، يمكن أن تتوقع روسيا في المستقبل اهتماما متزايدا بالأسلحة من دول القارة.

ووفقا للخبير، فإن أنشطة روسيا الاتحادية في سوريا قد أكسبت البلاد سمعة جيدة باعتبارها وسيطا ناجحا في حل النزاعات، الأمر الذي يساهم في الاهتمام المتزايد بخدمات الوساطة من البلدان الأفريقية.

وأشار الخبير إلى أن "السمعة الإيجابية لروسيا في سوريا في محاربة الإرهاب والتفاوض الناجح مع مختلف المجتمعات العرقية والدينية، على الرغم من معارضة وسائل الإعلام الغربية التي حظيت بتغطية واسعة في الدول العربية والأفريقية، تسمح لنا بالاعتماد على الطلب المتزايد على خدمات الوساطة في أفريقيا".

ووفقا للخبير، فإن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في جمهورية أفريقيا الوسطى المقرر إجراؤها في أواخر عام 2020 - أوائل عام 2021، ستكون (الاختبار الرئيسي) للوساطة الروسية في أفريقيا.