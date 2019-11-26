لجنة الطيران المشتركة تكشف سبب تحطم طائرة "فلاي دبي" جنوبي روسيا

أعلنت لجنة الطيران المشتركة ، اليوم الثلاثاء، نتائج التحقيق في حادث تحطم طائرة "فلاي دبي"، في مدينة روستوف نا دونو الروسية، في مارس/ آذار 2016، الذي أودى بحياة 55 راكبا و7 أفراد الطاقم.

وجاء في تقرير اللجنة النهائي، بأن "سبب تحطم الطائرة ناتج عن خطأ من كابتن الطائرة، حيث دخل بحالة من الذهول ولم يستجب لنصائح مساعده".

وأضافت اللجنة، ربما يكون الطاقم لم يتلقى التدريب الكافي أو احتمال تعرضهم للتعب والاضطراب، ما ساهم باتخاذ قرار خاطئ أدى إلى الكارثة".

الجدير بالذكر أن طائرة "بونيغ 737-800" التابعة لشركة "فلاي دبي"، تحطمت صباح يوم السبت 19 مارس/ آذار 2016، في مطار روستوف نا دونو جنوبي روسيا، أثناء رحلتها القادمة من دبي، بعد المحاولة الثانية للهبوط.

ولقي 62 شخصا مصرعهم في الحادث، وكان على متن الطائرة 55 مسافراً، منهم 44 مواطنا روسيا و8 مواطنين من أوكرانيا و2 من الهند، إضافة لمواطن أوزبكستاني، وكذلك أفراد الطاقم السبعة.