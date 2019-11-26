إصابة 20 شخصا جراء اصطدام حافلة تقل سياح روس بشاحنة بجمهورية الدومينيكان

أصيب ما لا يقل عن 20 شخصا جراء اصطدام حافلة تقل حوالي 60 سائح روسي بشاحنة، على الطريق السريع فى جمهورية الدومينيكان.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب صحيفة دياريو ليبري، وقع الحادث مساء الثلاثاء على الطريق السريع بالقرب من مدينة هيجوي. اثناء توجه الحافلة إلى المطار.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الضحايا أطفال. ولم تشر عن وقوع قتلى.



