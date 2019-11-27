بدء مشاورات روسية صينية بشأن الاستقرار الاستراتيجي في بكين

بدأت المشاورات الروسية الصينية حول الاستقرار الاستراتيجي على مستوى نائبي وزيري الخارجية، اليوم الأربعاء، في بكين.

بكين - سبوتنيك. ويمثل الجانب الروسي نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، والجانب الصيني، نائب وزير الخارجية ما تشاوشيوي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، في وقت سابق، أنه سيتم تبادل وجهات النظر خلال المشاورات الروسية الصينية، حول أهم القضايا المتعلقة بالرقابة على التسلح.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أعلن أنه سيزور بكين يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر، للمشاركة في المشاورات الثنائية حول الرقابة على التسلح، بالإضافة إلى مناقشة قضايا ثنائية مشتركة .