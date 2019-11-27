محكمة روسية تعلن ثمن صاروخ الدقة العالية

أعلنت محكمة عسكرية في إقليم القرم عن قرارها في قضية إتلاف صاروخين من صواريخ Х-29.

وتم إتلافهما في مطار عسكري بشبه جزيرة القرم يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أثناء قيام اثنين من الجنود باختبارهما داخل أحد العنابر. ونسي الجنديان أن يتأكدا من صحة وضع صمام الأمان لدى الصاروخين. وكانت النتيجة أن محرك أحد الصاروخين بدأ العمل.

وأسفر الحادث عن إتلاف الصاروخين. وقدّرت المحكمة قيمة كل منهما بـ18459963 روبلا (حوالي 290 ألف دولار أمريكي). ولأنه تم إتلاف الصاروخين عن غير قصد فإن المحكمة قررت إلزام المتسببين في الحادث بسداد قيمة الخسارة جزئيًا، وفق إفادة "روسيسكايا غازيتا".

ويعتبر صاروخ Х-29، وهو صاروخ جو – سطح، من أسلحة الدقة العالية، وخصص لتدمير مخابئ العدو المحصنة والجسور وممرات الإقلاع والهبوط وسفن السطح.