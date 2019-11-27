بوتين يحدد أولويات التعاون خلال رئاسة بلاده

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، مع زملائه في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التفاعل في إطار المنظمة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "من المخطط بحث المواضيع الرئيسية للتفاعل في إطار المنظمة، وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية الملحة. سيحدد فلاديمير بوتين، خلال الجلسة أولويات الرئاسة الروسية في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في عام 2020".

هذا وأعلن سابقاً أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك في جلسة مجلس الأمن الجماعي التابع للمنظمة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، في عاصمة قرغيزيا، بيشكيك.