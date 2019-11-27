أوشاكوف: جاري العمل لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في "صيغة نورماندي"

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن العمل جار من أجل عقد لقاء منفصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في العاصمة الفرنسية خلال قمة "صيغة نورماندي" في 9 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وأضاف أوشاكوف للصحفيين: "أعتقد أن العمل جاري من أجل عقد لقاء منفصل".

وأشار أوشاكوف إلى الاتصالات الجارية بينه وبين نظيره الفرنسي من أجل تنسيق برنامج القمة.

وأضاف أوشاكوف: "تم إعداد وثيقة على مستوى الخبراء ويجب اعتمادها من قبل الرؤساء. إنهم لم يطلعوا عليها بعد".

ووفقا له، فإنه من غير المستبعد أن يرغب قادة "رباعية نورماندي" في وضع نقاط جديدة في الاعتبار وإضافة شيئاً ما، حيث قال: "قد تكون هناك اتفاقات شفهية".