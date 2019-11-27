ريابكوف: روسيا ستشارك في لقاء حول خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستشارك في اجتماع حول خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا، على مستوى نائب الوزير المسؤول، لكنها لا تعول على نتائج كبيرة.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين: "بصراحة، أعتقد أن الفعاليات في هذه الصيغة هي دائماً مطلوبة. دائماً جدول الأعمال صعب، وللأسف لا نشهد تحسن الوضع في هذا الاتجاه لوقت طويل. للأسف لا نرى أن جهود الدول التي تدخل في اللجنة المشتركة والتي تنعقد بهذه الصيغة تؤدي إلى النتيجة المرغوبة".

وأضاف: "بالطبع سوف نشارك على مستوى نائب الوزير المسؤول، وسوف نظهر بما في وسعنا بأنه لا يوجد بديل للعمل الجماعي على حماية الاتفاقات".

هذا وكانت اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة للاتفاق النووي الإيراني قد أعلنت سابقا،ً عن عقدها اجتماعاً في فيينا في السادس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، تترأسه الأمينة العامة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، هيلغا شميد، وبمشاركة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا وإيران.