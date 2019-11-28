الخارجية الروسية تنصح بومبيو بإرسال مساعدات إنسانية لدونباس بدلا من التغريدات لدعم كييف

نصحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بإرسال مساعدات إنسانية إلى شرق أوكرانيا بدلاً من كتابة التغريدات على "تويتر" لدعم كييف.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، ردا على طلب التعليق على تصريح بومبيو الذي سبق انعقاد قمة "نورماندي": "ربما هناك رغبة بالشعور بالمشارطة بالعملة [صيغة نورماندي]، سيكون من الأفضل إرسال المساعدات الإنسانية إلى شرق أوكرانيا ".

ورأت أنه على سبيل المثال، يمكن أن ترسل واشنطن المواد الغذائية، والدواء، والأشياء الضرورية لمكونات البنية التحتية المدنية، وأن مثل هذه الخطوة لن تسبب القلق حتى في كييف.

وأضافت زاخاروفا: "من ضد هذا؟ هناك أجواء مناسبة واتجاه كبير للمساهمة وتقديم المساعدة والرعاية الحقيقية للسكان... بالطبع، كتابة تغريدة أسهل بكثير من إرسال المساعدات الإنسانية".

وغرد بومبيو، في وقت سابق، على "تويتر"، حيث قال، إن "الولايات المتحدة تدعم جهود أوكرانيا لتحقيق تسوية سلمية في شرق أوكرانيا".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية أعلن، في الـ18 من الشهر الجاري، أن الكرملين يؤكد انعقاد القمة بـ "صيغة نورماندي" يوم 9 كانون الأول / ديسمبر، وأن الاستعدادات للمرحلة النهائية تجري على قدم وساق.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في الـ14 من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن قادة فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا، سيجتمعون في باريس في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، في مسعى لدعم جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع في شرق أوكرانيا.

وستكون هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها القادة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويأتي الاجتماع بعد انفراج في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا الشهر الماضي.

وبدورها أكدت الحكومة الألمانية، سابقا، أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ستشارك في قمة رباعية "نورماندي" المرتقبة.