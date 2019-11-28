محافظ العاصمة: موسكو من حيث الأمن تفوق إلى حد كبير مدن أخرى في العالم

أعلن محافظ موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس، أن العاصمة الروسية تفوق بكثير، من حيث الأمن، غيرها من مدن العالم، بما في ذلك المدن الأوروبية.

موسكو- سبوتنيك. وقال سوبيانين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد سلكت موسكو في السنوات الأخيرة الماضية مسارا ثوريًا في هذا الاتجاه. لقد انخفضت السرقات وسرقة السيارات وحالة السطو عدة مرات، ليس بالنسب المئوية، بل بعدة مرات. واليوم، موسكو، من الناحية الأمنية، ليس فقط في المركز بل المدينة بشكل عام، تفوق بكثير مدنها التوأم في بلدان أخرى، بما في ذلك أوروبا ".

وشدد سوبيانين على هذا المستوى من الأمن قد تحقق إلى حد كبير بفضل عمل أجهزة إنفاذ القانون.

وقال محافظ موسكو: "يجب أن نكون فخورين، وفي كثير من النواحي، نشكر شرطتنا، التي نحاول إلقاء اللوم عليها على كل الذنوب البشرية. هذا هو فضلهم إلى حد كبير".

الجدير بالذكر أن الكثير من العواصم والدول الكبيرة في العالم تعاني من ظهرة الإجرام، وتعتبر مكافحة هذه الظاهرة إحدى المهام الرئيسية لأجهزة إنفاذ القانون والسلطات المحلية.