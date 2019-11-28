وفد هولندي يبحث مع غروشكو العلاقات الروسية الأوروبية

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، اليوم الخميس، مع المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الهولندية، فان دير بلاس، العلاقات بين البلدين، وكذلك العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي و"الناتو".

موسكو – سبوتنيك. ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "خلال المحادثات، بحث الطرفان بالتفصيل، حالة العلاقات الروسية الهولندية، التي تدهورت في السنوات الأخيرة. وأشار الجانب الروسي إلى النهج غير المثمر للغرب لعزل واحتواء روسيا. كما تم النظر في خطوات تصحيح الأوضاع واستئناف الحوار في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأوضحت الخارجية أنه في إطار المباحثات، التي جرت في موسكو، تبادل غروشكو وفان دير بلاس، الآراء بشأن الموضوعات الدولية الرئيسية، والقضايا الإقليمية، والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.