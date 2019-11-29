موسكو... تدشين وحدة إنتاج أسلحة يمكن أكلها

وأفادت إحدى الصحف الروسية الرئيسية أن الشركة أقبلت على إنتاج نسخ من مسدسات ماكاروف وتوكاريف وستيتشكين وبيريتا وماوزر تشبه تماما المسدسات الحقيقية ولكنها لا تقدر على إطلاق النار. فقد صُنعت من الشوكولاتة. وتحتوي المسدسات اللذيذة على مخازن خراطيش الشوكولاتة.
وتقل أسعار المسدسات بالشوكولاتة عن أسعار الأسلحة النارية الحقيقية وتتراوح بين 3900 روبل و5300 روبل (أي حوالي 80 دولارا أمريكيا).
Шоколадные пистолеты: Mauser C96, Beretta 92, АПС, ТТ. Фото: https://t.co/f9DoMMA0BS pic.twitter.com/XKqAw7rMRa— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 24, 2019
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