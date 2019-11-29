موسكو... تدشين وحدة إنتاج أسلحة يمكن أكلها

بمناسبة عيد رأس السنة اخترعت شركة موسكوفية تتخصص في إنتاج حلويات الشوكولاتة طريقة مميزة لإرضاء مشتري منتجاتها.

وأفادت إحدى الصحف الروسية الرئيسية أن الشركة أقبلت على إنتاج نسخ من مسدسات ماكاروف وتوكاريف وستيتشكين وبيريتا وماوزر تشبه تماما المسدسات الحقيقية ولكنها لا تقدر على إطلاق النار. فقد صُنعت من الشوكولاتة. وتحتوي المسدسات اللذيذة على مخازن خراطيش الشوكولاتة.

وتقل أسعار المسدسات بالشوكولاتة عن أسعار الأسلحة النارية الحقيقية وتتراوح بين 3900 روبل و5300 روبل (أي حوالي 80 دولارا أمريكيا).

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