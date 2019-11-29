احتجاز جاسوسة تهدد الأمن القومي الروسي في القرم

صرح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أن أجهزة خاصة احتجزت امرأة روسية في سيفاستوبول، القرم، كانت تقوم، بناءً على تعليمات من المخابرات الأوكرانية، بجمع بيانات عسكرية سرية.

وقال البيان: "تم احتجاز مواطنة روسية في سيفاستوبول لاشتباهها في الخيانة، وقد جرى تجنيدها من قبل الاستخبارات الخاصة الأوكرانية، وقامت بجمع معلومات عسكرية سرية، بناء على تعليمات من إدارة المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية".

كما أقيمت دعوى جنائية بموجب المادة "خيانة الوطن"، وعقوبتها القصوى هي 20 سنة في السجن. ولم يتم تحديد تفاصيل أخرى بعد.

في سياق آخر، أعلن مدير الإدارة الثانية لأوروبا بالخارجية الروسية، سيرغي بيلاييف، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أن موسكو تدرس إمكانيه التبادل الثلاثي في قضية المدان في روسيا بالتجسس النرويجي فرودي بيرغ من منظور العفو.