قائد "الصواريخ الاستراتيجية" يعلن عن صاروخ من المستحيل إسقاطه

وتنتمي الصواريخ الجديدة المعروفة بـ"توبول-إم" و"يارس" إلى الجيل الخامس من الصواريخ البالستية العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس نووية.

وتتقدم الصواريخ الجديدة على سابقاتها في نواح كثيرة. وعلى سبيل المثال كشف قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكايف عن ميزة مهمة لصاروخ "يارس".

وأوضح الجنرال كاراكايف في تصريح لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال القوات المسلحة الروسية، أن وسائط الدفاع الجوي المتوفرة حاليًا لا تستطيع اعتراض صواريخ "يارس".

وثمة ميزة أخرى هي أنه يمكن إطلاق صواريخ "يارس" من مواقع غير مجهزة تجهيزا خاصا تحتاجه الصواريخ الأخرى.