طائرة بوتين تهبط وسط الضباب الكثيف

وتم ذلك في مطار العاصمة القرغيزية بشكيك. وصرح مسؤول في إدارة مطار بشكيك بأن برج المراقبة في المطار نصح قائد طائرة الرئيس بوتين بعدم الهبوط في مطار بشكيك بسبب الظروف الجوية الرديئة – الضباب والرطوبة – والتوجه إلى مطار مدينة ألما آتا، ولكن قائد الطائرة أكد أن بإمكانه الهبوط في ظل هذه الظروف غير المواتية، فهبطت الطائرة سالمة.

وأكد ناطق الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف هذه المعلومات.

ووصل الرئيس بوتين إلى بشكيك، يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ليحضر اجتماع رؤساء الدول أعضاء منظمة الأمن الجماعي.