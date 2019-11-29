موسكو تعلق على زيارة ترامب لأفغانستان

أعلن مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الجمعة، أن بلاده تقيم إيجابيا زيارة الرئيس ترامب لأفغانستان، وإعلانه عن مفاوضات محتملة مع طالبان.

وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك": "نقيم بشكل إيجابي نتائج الزيارة والتصريحات التي تم الإدلاء بها"، مؤكداً أن هذا "أمر مهم بالنسبة لموسكو للانتقال إلى المرحلة التالية، وهي إحراز تقدم في المصالحة الوطنية".

وأضاف كابولوف: "نأمل أن يوقع الطرفان اتفاقية في أسرع وقت ممكن".

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قام يوم أمس الخميس، بزيارة غير معلنة إلى أفغانستان، حيث اجتمع مع الرئيس الأفغاني، أشرف غاني، وهنأ القوات الأمريكية في البلاد بمناسبة عيد الشكر.

وأوضح البيت الأبيض بشأن مسألة عدم الإعلان عن الزيارة مسبقاً أنها كانت "لدواع أمنية".

والتقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالرئيس الأفغاني أشرف غني، كما اجتمع مع القوات الأمريكية. وقال ترامب إن حركة "طالبان" الأفغانية ترغب بإبرام اتفاق، معبراً عن اعتقاده بأنها تريد وقف إطلاق النار.

وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها ترامب إلى أفغانستان. وكانت آخر زيارة قام فيها سلفه باراك أوباما لهذا البلد في عام 2014.

يذكر أن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان توقفت بقرار مفاجئ من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، في وقت كان فيه الطرفان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على مسودة تفاهم جرى التوصل له خلال 9 جولات من المباحثات الشاقة استمرت لنحو سنة كاملة وعزز الآمال بإنهاء 19 عاماً من الحرب في أفغانستان.