لافروف وبيدرسون يجتمعان الأسبوع المقبل في روما

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن وزير الخارجية الروسي سيجتمع مع المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأسبوع المقبل في روما.

موسكو - سبوتنيك. وقال فيرشينين لوكالة "سبوتنيك" في تصريح له اليوم "نعم، سيعقد اللقاء بين لافروف وبيدرسون، ونحن نخطط لعقد هذا اللقاء على هامش الفعاليات في روما المقررة الأسبوع المقبل".

وفشل ممثلو الأمم المتحدة في عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية الموجودة في جنيف، بسبب الخلافات الحادة بين وفدي الحكومة والمعارضة، فيما كان من المقرر أن تبدأ الاجتماعات الاثنين الماضي ولمدة خمسة أيام.

وتقول المتحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جنيفر فنتون، أن الخلافات المستجدة حول أجندة العمل، تحول دون عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية "المصغرة" في جنيف.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "وفود اللجنة المصغرة الثلاثة وصلوا صباح اليوم إلى مبنى الأمم المتحدة بجنيف دون أن تحصل أي جلسات واقتصرت على لقاءات منفصلة بين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون ورئيس الوفد الوطني ورئيس وفد "النظام التركي".

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أعلن أن القرارات التي ستتخذ خلال الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية المقرر عقده في 30 تشرين الأول/ أكتوبر، ستعتمد وقف إجراءات توافقية وليس عبر نسبة مئوية.

وأشار بيدرسون إلى أن التركيز خلال هذا الاجتماع سيكون على الوصول إلى مخرجات عامة، وليس فرض مخرجات طرف دون آخر.