موسكو: العام المقبل سيتم الانتهاء من إعادة إعمار مركز بيت لحم التاريخي بأموال روسية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة، بأن موسكو تدعم جهود السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية.

موسكو - سبوتنيك. وقال فيرشينين في أمسية احتفالية بـ"يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني" التي أقيمت اليوم في موسكو "ندعم جهود القيادة الفلسطينية، بالاعتماد على جماهيرها، من أجل إجراء انتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية".

وأضاف فيرشينين: "نؤيد الجهود المبذولة لاستعادة الوحدة الفلسطينية ، ضمن إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

ولفت فيرشينين في هذه المناسبة إلى أن إعادة إعمار المركز التاريخي والديني لمدينة بيت لحم جارية بأموال خصصتها روسيا لهذا الغرض، موضحا أنه "بحلول شهر فبراير/ شباط من العام المقبل، يجب الانتهاء من هذه الأعمال".

وشدد فيرشينين على موقف روسيا الاتحادية، الداعم للتطلعات الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن في وقت سابق، أن انتخابات المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية، ستجري بغض النظر عن موقف إسرائيل، وذلك بمجرد الحصول على موافقة حركة "حماس".

كما أكد عباس أن الاتصالات مع قيادة حركة "حماس" جارية في هذا الصدد .

بدوره كان قد أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أن الحركة وافقت على إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية.

يشار في هذا الصدد إلى أن السلطات الفلسطينية تعتزم، مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية، إجراء انتخابات رئاسية.