الهبوط "الأعمى"... اختبار رادار جديد في مطار تشيليابينسك (فيديو)

على شاشات جهاز المراقبة، يشار إلى المختبر الطائر برمز بالكاد ملحوظ، لكن المراقب إيغور سفينتسوف لديه المعلومات الكاملة عن هذه الطائرة - ليس فقط من حيث النوع والسرعة والارتفاع، ولكن حتى كمية الوقود المتبقية في صهاريجها. وتم إضافة عشرين معيار جديد.

يتأكد المشاركون في رحلات الاختبار من أن الطائرة المتجهة إلى بالاندينو ترى بوضوح وتسمع نظام الرادار الجديد، الذي سوف يسمح للطائرات في الطقس السيئ بالهبوط هنا بشكل "أعمى"، باستخدام الأجهزة فقط. الآن تشيليابينسك يستقبل الضيوف فقط في ظل ظروف الطقس الجيدة. المراقب من الدرجة الأولى - الأعلى - جاهز لإفساح المجال لنظام ذكي.

وقال إيغور سفينتسوف، المراقب في المطار: "سيتم تثبيت محدد موقع جديد الآن، ستكون الدقة أفضل. إنه سيزيد أيضًا من عدد الطائرات التي يمكن الاتصال بها، ومجموعة الرحلات، وستكون الصورة أفضل"، وفقا لقناة "زفيزدا".

سيتم اختبار نظام الرادار لعدة أيام أخرى، وبعد ذلك سيحل المحدد الجديد محل سابقه. ولكن الأهم من ذلك - كان هناك طفرة نوعية. جعلت محطة راديو تشيليابينسك، التي أنشأت في وقت من الأوقات نظام الهبوط للمركبة الفضائية بوران، محدد مواقع جديد أكثر قوة - إنه "يرى" أكثر من الحالي على مسافة 10 كم. تم تجميع حشوته من تكنولوجيا جديدة تماما. وإلى جانب ذلك، فهو محمي بشكل جيد من الأعطال المحتملة.

أوضح ألكسندر فيلونيتس، المهندس الرئيسي لمجموعة الصيانة الفنية لرادار المطارات: "الموثوقية تكمن في استمرارية نقل معلومات الرادار لتلبية احتياجات الحركة الجوية. وبغض النظر عما يحدث، فإن محدد الموقع سيؤدي وظيفته ويتحكم في الوضع الجوي".

بفضل النظام الجديد، يمكن استقبال الطائرات في أي وقت من السنة في أي طقس. سيكون للنظام الجديد دور مهم في عام 2020 - تشيليابينسك، إلى جانب سانت بطرسبرغ، ستستضيف القمم الدولية لمنظمة شانغهاي للتعاون وبريكس. سيجتمع ضيوف من أكثر من عشر دول في العالم في جنوب الأورال. لن يكون الوقت بين هبوط الطائرات أكثر من دقيقتين.