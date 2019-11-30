روسيا صنعت أول سفينة صاروخية يحميها "درع مضاد للطائرات"

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء التحضير لاختبار زورق صاروخي يحمل اسم "أودينتسوفو".

ويعد زورق "أودينتسوفو" أول زورق صاروخي من فئة 22800، ويحتوي على صواريخ "كاليبر" التي تعتبر من أسلحة الدقة العالية.

وأصبح هذا الزورق أول سفينة تحميها منظومة "بانتسير" (هذه الكلمة الروسية تعني الدرع) من الهجوم الجوي. وكانت روسيا قد صنعت نسخة بحرية من منظومة "بانتسير" للدفاع الجوي.