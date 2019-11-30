روسيا... تحديد الكلية العسكرية الأكثر جاذبية للأجانب في المستقبل

وكشف الجنرال أولغ ساليوكوف للملحقين العسكريين الأجانب أن أكثر من 5500 طالب أجنبي من 43 دولة يتعلمون في مؤسسات التعليم العسكري الروسية الآن.

وتشير التوقعات إلى أن "كلية قازان" ستكون الكلية الحربية الروسية الأكثر جاذبية للطلاب الأجانب، وذلك لأنها تزود طلابها بالمعلومات اللازمة لتشغيل جميع أنواع الدبابات الروسية التي تم ويتم تصديرها للخارج.

وأشار قائد القوات البرية الروسية إلى أن كلية قازان (الكلية الواقعة في مدينة قازان) تقوم بتخريج كوادر مؤهلة علميا وعمليا لتشغيل جميع أنواع الدبابات الروسية بما فيها الدبابات التي خرجت إلى حيز الوجود في أوقات سابقة، "تي-55" وتي-62" و"تي-64" و"تي-72" و"تي-80" و"تي-90".

وستكون الكلية مستعد لتعليم الطلاب الأجانب في عام 2020.