أوكرانيا تسلم روسيا رفات 7 من جنود الجيش الأحمر

سلم رجال البحث الأوكرانيون إلى زملائهم الروس، اليوم السبت، رفات سبعة من جنود العمال والفلاحين التابعين للجيش الأحمر كانوا قد لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية والذين تم العثور عليهم في مناطق خاركوف وبولتافا وفينيتسا في أوكرانيا.

موسكو - سبوتنيك. وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك"، من عين المكان، أنه تم العثور على رفات سبعة جنود من العمال والفلاحين التابعين للجيش الأحمر وانتشالهم في 2018-2019، من قبل المنظمة الاجتماعية الأوكرانية "اتحاد ذاكرة الشعب"، وذلك خلال البحث عن الحملات العسكرية التاريخية.

هذا وجرى النقل الرسمي للرفات، صباح اليوم السبت، على الحدود بين أوكرانيا وروسيا، عند نقطة العبور "نيكوتيفكا" في منطقة بيلغورود. وقد تسلم الرفات أعضاء الحركة الاجتماعية لعموم روسيا "حركة البحث الروسية".

وسلم رئيس المنظمة الاجتماعية الأوكرانية "اتحاد ذاكرة الشعب"، ياروسلاف تشيلكين، لـ"حركة البحث الروسية"، الوثائق والأمتعة الشخصية للجنود الذين جرى العثور عليهم، وقال "لقد تشرفت بنقل سبعة جنود في رحلتهم الأخيرة ..."، مشيراً أنه يزال أمام رجال البحث الأوكرانيين الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وقال مستشار التعاون الدولي لحركة عموم روسيا الاجتماعية لإدامة ذكرى المدافعين عن الوطن، أنطون تورغاشيف "في المجموع، نقلنا 40 من الرفات إلى أوكرانيا خلال هذه الفترة الزمنية، وأيضاً نُقل حوالي 160 رفات من أوكرانيا".

هذا وتم العثور على رفات جندي الجيش الأحمر جبار اسطنبولاف، من مواليد عام 1920، من سكان قرية هندو، في مقاطعة فيدينو ( جمهورية الشيشان حالياً) وذلك في 11 تموز/يوليو 2019 في قرية فيرخوفكا، منطقة فينيتسا. كما عثر على رفات جندي الجيش الأحمر فياتشيسلاف غلادكوف، المولود عام 1902، وهو من سكان مدينة أستراخان، وذلك أثناء التنقيب في 2 كانون الأول/ديسمبر 2018 في منطقة قرية بيريغونوفكا كوبيلياتسكي، منطقة بولتافا.