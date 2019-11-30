فرقاطة الأميرال "كاساتونوف" وسفن حربية أخرى تنضم إلى البحرية الروسية

أعلنت إدارة الإعلام والاتصالات بوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في بيان، أن الفرقاطة الأحدث في مشروع 22350 "الأميرال كاساتونوف"، ستنضم إلى البحرية الروسية بنهاية عام 2019.