دراسة تكشف: قلة النوم تطارد أكثرية الشعب الروسي

أظهرت نتائج دراسة حديثة في روسيا، أن شخصا من 3 أشخاص ينام 8 ساعات فقط، إلى أن الأكثرية يعانون من عدم الحصول على كمية كافية من النوم.

موسكو - سبوتنيك. وأظهرت دراسة "مشروع الصحة" أن 40% من المشاركين في الدراسة يستيقظون بين الساعة 6.00 و 7.00 صباحا خلال الأسبوع، ويستيقظ 25% ما بين الساعة 7 صباحا إلى الساعة 8.30 صباحا، ويستيقظ 21% قبل الساعة 6 صباحا، يستيقظ 14% بعد الساعة 8.30.

وتشير الدراسة إلى أن 37% من المشاركين في الدراسة يخلدون للنوم في تمام الساعة 23.00، وكذلك 30% قبل الساعة 22.00، و25% بعد منتصف الليل.

وتظهر الدراسة أن شخصا واحدا فقط من بين 3 أشخاص ينام 8 ساعات، كما لا يحصل 53% من المشاركين على كمية كافية من النوم، ويعود ذلك إلى أسباب كثيرة منها الأرق 30%، و27% لا ينامون بسبب هواياتهم وأشغالهم، و27% لا يمكنهم النوم بسبب عملهم، بينما 22% يعملون لوقت متأخر.

وتظهر الدراسة أن 36% من المشاركين لا يمكنهم العيش دون هاتف ذكي، ويهدرون الكثير من الوقت بدل النوم في مشاهدة الأفلام أو تصفح مواقع الأنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في الاستطلاع 7866 شخص، وتم إجراء الاستطلاع في فترة بين 18 إلى 22 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأظهرت دارسة في وقت سابق أن سكان روسيا ينامون أقل بقليل من سكان الدول الأوروبية المجاورة، إذ بلغ متوسط عدد ساعات نومهم في اليوم حوالي 7 ساعات و10 دقائق.