لافروف: بوتين وزيلينسكي قد يجريان مباحثات ثنائية على هامش قمة "نورماندي"

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن اللقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في باريس على هامش قمة "نورماندي" لن يكون رسميا، مؤكدا على أهمية هذا اللقاء لفهم تصور كييف لتنفيذ اتفاقيات مينسك للتسوية.

موسكو - سبوتنيك. قال لافروف خلال برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "كما سبق أن أكدت إدارة الرئيس، سيكون هناك لقاء بصيغة "نورماندي"، وستكون هناك فرصة لإجراء المباحثات بين بوتين وزيلينسكي، إلا أن اللقاء لن يكون رسميا، نظرا لأنه سيكون على هامش فعالية أخرى".

وتابع لافروف: "نريد أن نفهم بعد كل التصريحات المتضاربة للإدارة زيلينسكي، كيف ينظر الزعيم الأوكراني بنفسه إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك".

وفي حديث حول آفاق تطبيع العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، أكد لافروف أن ذلك يعتمد على الجانب الأوكراني.

وقال لافروف: "ليس نحن من خرب العلاقات الثنائية، وأوقفنا حركة النقل، في حال كان الجانب الأوكراني مهتما في استعادة العلاقات، كما يقول العديد من الخبراء في كييف، فإن موسكو لن تقصر في ذلك".