سلطات زابايكاليه تعلن مقتل 19 شخصا في حادث تحطم حافلة سياحية

أعلن المكتب الصحفي لمحافظ إقليم زابايكاليه شرقي روسيا أن عدد ضحايا حادث تحطم حافلة "تشيتا - سريتينسك" وصل إلى 19 شخصا، فيما أصيب ما لا يقل عن 21 شخصا بإصابات مختلفة الشدة.

تشيتا - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي: "الحادث الذي وقع اليوم في منطقة سريتينسك (في زابايكاليه) أسفر بحسب المعلومات الأخيرة عن وفاة 19 شخصا وإصابة 21 آخرين".

وسبق أن أكد ممثل هيئات الإنقاذ في حديث لوكالة "سبوتنيك" أن المعلومات الأولية كانت تشير إلى: "إصابة 33 شخصا، من بينهم لقي 15 شخصا حتفهم، وتم نقل 6 أشخاص إلى المستشفى المحلي".

وسبق أن أفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" بأن هناك طفل في عداد الضحايا.

وأعلنت شرطة المرور في وقت سابق في بيان لها أن سبب الحادث هو انفجار العجلة الأمامية للحافلة ما أسفر عن ميلها لليمين وسقوطها اللاحق من فوق الجسر إلى نهر كوينغ.