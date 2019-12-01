الكرملين يعلق على لقاء بوتين وزيلينسكي

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش "قمة النورماندي" في العاصمة باريس.

وقال بيسكوف اليوم الأحد: "هناك قضايا يجب حلها قبل حلول العام الجديد، تتعلق بامدادات الغاز بين موسكو وكييف".

في وقت سابق، قال وزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني ألكسي دانيلوف إن زيلينسكي خلال قمة النورماندي يعتزم بحث عدة قضايا على رأسها تبادل أسرى الحرب، ووقف إطلاق النار على الحدود الروسية الأوكرانية.

يذكر أن قمة رباعية عقدت بين قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا، في يونيو/حزيران 2014 خلال احتفالات الذكرى السبعين لعملية إنزال الحلفاء في النورماندي بفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، وعرفت حينها بـ"رباعية النورماندي".