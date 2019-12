الأمين العام لمجلس أوروبا تعرب عن تعازيها لأسر ضحايا حادث ترانس بايكال

وقالت بيشنوفيتش بوريش في بيان :"أشعر بالحزن العميق والصدمة من خبر مأساة انقلاب الحافلة. بالنيابة عن مجلس أوروبا، أود أن أعرب عن تعاطفنا مع أسر الضحايا وتضامنهم معهم".

وقالت الحكومة المحلية في إقليم زابايكالسك الروسي في بيان إن 19 شخصا لقوا مصرعهم جراء سقوط حافلة من فوق جسر في نهر في أقصى شرق البلاد في وقت سابق من اليوم الأحد.

حادث انقلاب حافلة في ترانس بايكال