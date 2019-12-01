الأمين العام لمجلس أوروبا تعرب عن تعازيها لأسر ضحايا حادث ترانس بايكال

أعربت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيتشينوفيتش بوريش، عن تعازيها لأسر ضحايا الحادث انقلاب حافلة في إقليم ترانس بايكال والذي أسفرت عن مقتل 19 شخصًا.

وقالت بيشنوفيتش بوريش في بيان :"أشعر بالحزن العميق والصدمة من خبر مأساة انقلاب الحافلة. بالنيابة عن مجلس أوروبا، أود أن أعرب عن تعاطفنا مع أسر الضحايا وتضامنهم معهم".

© Sputnik . Press service of the EMERCOM of Russia حادث انقلاب حافلة في ترانس بايكال

وقالت الحكومة المحلية في إقليم زابايكالسك الروسي في بيان إن 19 شخصا لقوا مصرعهم جراء سقوط حافلة من فوق جسر في نهر في أقصى شرق البلاد في وقت سابق من اليوم الأحد.

© Sputnik . Press service of the Governor of the Zabaikalskiy region حادث انقلاب حافلة في ترانس بايكال

وأعلنت شرطة المرور في وقت سابق في بيان لها أن سبب الحادث هو انفجار العجلة الأمامية للحافلة ما أسفر عن ميلها لليمين وسقوطها اللاحق من فوق الجسر إلى نهر كوينغ.