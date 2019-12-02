الدفاع الروسية تعلن عن إنشاء رادار جديد يكشف الأهداف الهوائية مبكرا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إنشاء حقل رادار متكامل حول الحدود من أجل تتبع إطلاق الصواريخ والطائرات المقاتلة وغيرها من الأهداف الهوائية بشكل مبكر.

وقالت الوزارة في بيان: "سيتم إنشاء حقل رادار متكامل للكشف عن الأهداف الديناميكية الهوائية، على غرار نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي".

وهذا وقد تم إنشاء في روسيا حقل رادار متكامل للتحذير المبكر من الهجمات الصاروخية.

ويستطيع النظام الجديد تتبع إطلاق الطائرات بشكل واسع، وكذلك تتبع إطلاق صواريخ كروز أو إطلاق أجهزة تفوق سرعة الصوت على مسافة ألفي كيلومتر من الحدود الغربية والجنوبية لروسيا، وبالتالي سيتم توفير الوقت الكافي لصد هجمات محتملة والرد السريع.