بوتين ونظيره الصيني يطلقان عملية تزويد الصين بالغاز الروسي عبر خط "قوة سيبيريا"

أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين عملية إمداد الغاز الروسي الى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا".

وقال بوتين خلال مراسم الافتتاح: "اسمح"، في إشارة إلى فتح صنبور الغاز.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم أليكسي ميلر: "السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين المحترم، السيد شي جين بينغ المحترم، الصنبور مفتوح، الغاز يتدفق من خلال نظام نقل الغاز إلى جمهورية الصين الشعبية".

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق أن خط أنابيب "قوة سيبيريا" سيصبح مشروعا استراتيجيا هاما للدولتين وحافزا جديدا لتنمية التعاون بين البلدين.