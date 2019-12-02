الكرملين يؤكد لقاء بوتين وأردوغان يوم 8 يناير في إسطنبول

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن اللقاء بين الرئيس الــروسي فلاديمير بوتين والرئيس التــركي رجب طيب أردوغــان سيعقد في 8 يناير/ كانون الثاني، في إسطنبول.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي: "بالفعل يجري التحضير للقاء الرئيسين في هذا الموعد، والموضوع الرئيسي لهذا اللقاء هو افتتاح التيار التركي. وبحلول هذا التاريخ سيتم الانتهاء من الجزء الأرضي من الجانب التركي لهذا المشروع الدولي الكبير".

وأضاف بيسكوف: "بالطبع، مع قدر كبير من اليقين، يمكننا التوقع بأن الزعيمين يستغلان هذه الفرصة لمواصلة الحوار بشأن القضايا الأكثر إلحاحًا. أولاً وقبل كل شيء، العلاقات الروسية التركية الثنائية، فهي

متعددة الأوجه، وهناك العديد من المشاريع الكبيرة على جدول الأعمال، والتي نحتاج باستمرار إلى التحدث والتحقق من عقارب الساعة".

كما أشار بيسكوف إلى أن الرئيسين يتطرقان خلال اللقاء إلى المشاكل الإقليمية بما في ذلك الأزمة السورية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن موعد إطلاق مشروع الغاز"السيل التركي" سيكون في الـ8 يناير/كانون الثاني المقبل.