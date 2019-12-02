بوتين: التسليح الفعال للأسطول يغير الوضع في مسرح العمليات الحربية جذريا

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأسطول الروسي مسلح بأحدث السفن الحربية والصواريخ، وأن التسليح الفعال للأسطول قادر على تغيير الوضع في مسرح العمليات الحربية بشكل جذري.

سوتشي - سبوتنيك. وقال بوتين، اليوم الاثنين، خلال جلسة تطوير الأسطول الروسي: "يلعب الأسطول البحري دورًا مهمًا في توفير القدرة الدفاعية لبلدنا، ويدافع عن مصالح روسيا في المحيطات، ويسهم بشكل كبير في الحفاظ على الاستقرار العسكري والسياسي".

وأوضح الرئيس الروسي أن الأسطول يتسلح بأحدث السفن والصواريخ القوية ذات الخصائص المحسنة من حيث المدى ودقة إصابة الأهداف. وأضاف بوتين: "هذا التسليح الفعال للأسطول قادر على تغيير الوضع في مسرح العمليات الحربية بشكل جذري، وضمان القضاء على أي أعمال عدائية تجاه روسيا".

وقامت القوات البحرية الروسية بإجراء مناورات عسكرية مع القوات البحرية الجزائرية في مياه البحر المتوسط في مطلع الأسبوع المنصرم.