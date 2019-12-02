الكرملين يعلق على رغبة زيلينسكي باسترجاع القرم

وقال بيسكوف، معلقا على بيان كييف بشأن وضع استراتيجية إعادة شبه الجزيرة، اليوم الاثنين: "إن أي نقاش حول استراجاع شبه جزيرة القرم أمر مستحيل".

وأضاف بيسكوف: "مناقشة هذا الموضوع في قمة النورماندي لن يتسبب في إفشال عملية التفاوض".

ومن جانبه قال زيلينسكي في مقابلة مع مجلة بولندية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد السلطات الأوكرانية في استعادة القرم.

في وقت سابق من الشهر الماضي، أعرب الرئيس الأوكراني عن ثقته في إعادة شبه الجزيرة ودونباس إلى أوكرانيا.