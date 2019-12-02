الكرملين: بوتين وأردوغان يعتزمان تدشين خط أنابيب "التيار التركي" الشهر المقبل

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السفر إلى تركيا لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الثامن من يناير/ كانون الثاني، الذي سيتم فيه افتتاح خط أنابيب "التيار التركي" للغاز الطبيعي.

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الاثنين:"إن الزعيمين سيبحثان كذلك موضوعات أخرى خلال المحادثات التي ستُعقد على الأرجح في مدينة اسطنبول."

ووفقا له سينقل خط أنابيب "التيار التركي" الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا وجنوب أوروبا.

جدير بالذكر أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي" (ترك ستريم) يتضمن بناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب. الخط الأول مخصص لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية، وتم تحديد الفترة المخصصة للبناء ضمن الاتفاق الحكومي، والتي تمتد حتى كانون أول/ ديسمبر من عام 2019.