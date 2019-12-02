تركيا تدرس عرض روسيا بيعها طائرة "سو- 35"

أعلن مدير أمانة الصناعة العسكرية لدى إدارة الرئيس التركي، إسماعيل ديمير، اليوم الإثنين، أن تركيا تدرس بتمعن ميزات مقاتلات "سو-35" الروسية.

أنقرة – سبوتنيك. وقال ديمير، نقلا عن وكالة "الأناضول": "نحن ندرس عرض الجانب الروسي حول سو-35. من السابق للأوان تقييم الوضع. تركيا، بالطبع، تقوم بشراء تكنولوجيا وأسلحة التي تتوافق مع مصالحها. لكن من السابق للأوان التحدث إذا كنا سنشتري سو-35. أمامنا الكثير من العمل والتحليل".

وأشار المتحدث إلى أن في الوقت الحالي تركيا تبقى مشاركة في برنامج إنتاج أحدث طائرات مقاتلة أمريكية إف-35، مضيفاً أن "إخراج تركيا من البرنامج لا يخدم مصالح باقي مشاركي المشروع".

وكانت صحيفة ديلي صباح، قد ذكرت نقلاً عن مصادر عسكرية، في أكتوبر/ تشرين الأول، أن روسيا وتركيا على وشك إبرام اتفاق بشأن توريد 36 طائرة من طراز "سو-35". ووفقا للصحيفة، فإن أنقرة تبحث المشاركة في إنتاج بعض مكونات المقاتلة، بما في ذلك وأسلحة وذخيرة دقيقة.

ويذكر أنه في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي ، حضر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المعرض الجوي "ماكس-2019" في ضواحي موسكو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث عبر أردوغان عن اهتمامه بشراء طائرات روسية من طراز "سوخوي -35" و "سوخوي-57" وقال بعد ذلك، بأنه ناقش مع بوتين موضوع توريد "سو-35" إلى تركيا.