اجتماع اللجنة الدولية الأولمبية يبحث قضية إبعاد روسيا عن الألعاب الأولمبية لعام2020

يهيمن الملف الروسي على اجتماعات اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية المقرر انعقادها بين اليوم الثلاثاء والخميس، في مقرها في مدينة لوزان السويسرية، قبل أيام من قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) المقرر إصداره في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الحالي.

هذا وطالب رئيس الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشّطات "يوسادا"، ترافيس تايغارت، أواخر الشهر الماضي، بإبعاد روسيا عن دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020 في طوكيو.



هذا وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، عن تأييد فكرة فرض أشد العقوبات على جميع المسؤولين عن التلاعب بالبيانات من مختبر مكافحة المنشطات في موسكو.

وجاء في بيان اللجنة بهذا الصدد: "تدين اللجنة الأولمبية الدولية جميع المسؤولين عن التلاعب ببيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات قبل تقديمها إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في يناير/ كانون الثاني 2019. هذا التلاعب هو اعتداء على موثوقية جميع الألعاب الرياضية، ما يضرر الحركة الرياضية في جميع أنحاء العالم. وترى أن يجب فرض عقوبات صارمة ضد كل المسؤولين عن التلاعب".

هذا وظهرت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، بيانات تفيد بوجود احتمال إبعاد روسيا عن المشاركة في الألعاب الأولمبية 2020، بسبب التزوير المزعوم لبيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.

وتجري الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تحقيقا، ستعلن نتائجه خلال جلسة اللجنة التنفيذية في طوكيو.