العسكريون الروس يوزعون مساعدات إنسانية في محافظة حلب

أعلن المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن العسكريين الروس قاموا بتوزيع مساعدات إنسانية في محافظة حلب السورية.

موسكو – سبوتنيك. وقال الضابط في المركز الروسي آدم يفيليف، "إنه تم توزيع المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المحليين، تشمل أكثر من 500 طرد غذائي من الأرز والدقيق والسكر والشاي والحليب المكثف".

وأشار الضابط، إلى أنه تم توزيع هذه المساعدات على مدة ثلاثة أيام في هذه المناطق.

هذا وقد جرى تحرير مدينة حلب في عام 2016، يذكر أن نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011، وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي (التنظيم محظور في روسيا وبعض الدول).