إطلاق مشروع "ميسترال الروسية" في العام المقبل

وكشف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن مصنع بناء السفن في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم سيبدأ العمل على صنع سفينتين من نوع "ميسترال" خلال عام 2020، مشيرا إلى أن من المقرر أن تتم أولا صناعة سفينتين، ثم يمكن أن يتواصل العمل لصنع مزيد من السفن المشابهة لسفينة "ميسترال" الفرنسية.

ويفترض أن تتسلمهما القوات البحرية الروسية في عامي 2025 و2026.

وكان مصدر مطلع قد أخبر "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن السفينة الجديدة المزمع إنشاؤها ستقدر على حمل 12 إلى 16 طائرة هليكوبتر

وكانت روسيا قد عقدت العزم على صنع سفينتين من طراز "ميسترال" في فرنسا، ووقعت اتفاقية مناسبة مع فرنسا في عام 2011. غير أن فرنسا ألغت الاتفاقية بعد أن بدأ الغرب يفرض عقوبات على روسيا عقب عودة القرم إلى أحضان روسيا في عام 2014.