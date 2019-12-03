قطع الأشجار غير القانوني في روسيا والأضرار تصل إلى 187 مليون دولار سنويا

قدرت غرفة الحسابات الروسية، اليوم الثلاثاء، الأضرار الناجمة عن قطع الأشجار غير القانوني في البلاد بمبلغ يتراوح ما بين 11 و12 مليار روبل (171.595 - 187.195 مليون دولار) في السنة، حيث نصف جميع عمليات قطع الأشجار غير القانونية تقع فقط في منطقة إيركوتسك في سيبيريا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الغرفة بشأن نتائج عمليات التفتيش على فعالية استخدام موارد الغابات: "خلال السنوات العشر الماضية، ظل عدد حالات قطع الأشجار غير القانوني يتراوح بين 16 و17 ألف وحدة على مساحة 1.3 مليون متر مكعب في السنة، ويتراوح مقدار الأضرار الناجمة في المتوسط 11-12 مليار روبل سنويا. تم تسجيل ما يقارب من نصف حجم قطع الأشجار غير القانوني في عام 2018 في منطقة إيركوتسك، حيث بلغ 0.6 مليون متر مكعب وأضرار تقدر بـ4.4 مليار روبل [68.6 مليون دولار]".

ووفقًا لغرفة الحسابات، فإن سبب هذا الوضع تدني مستوى الرقابة من قبل هيئات إنفاذ القانون، وعدم امتثال حراس الغابات لمعايير الدوريات، وعدم التنظيم الكافي لأنشطة الاستقبال والتخزين وشحن الأخشاب، والافتقار إلى المحاسبة الموثوقة للأخشاب وتبادل المعلومات بين السلطات التنظيمية.

تقترح غرفة الحسابات، من جانبها، تقديم مناهج موحدة لدوريات الغابات، وتحديد المسؤولية عن عدم دقة بيانات جرد الغابات، والنظر في تغيير الإجراء الخاص بتحديد مقدار التعويض عن الأضرار التي لحقت بالغابات. سيرسل المراجعون مقترحاتهم إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.