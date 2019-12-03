المفوضية الأوروبية تعتزم الاتصال ببوتين ضمن التواصل مع قادة "العشرين"

تعتزم الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، الاتصال بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضمن اتصالاتها بقادة مجموعة العشرين، حسبما أعلن ناطق باسمها.

بروكسل- سبوتنيك. وقال إريك مامر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تخطط الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية في الوقت الحالي لإجراء سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع قادة دول مجموعة العشرين".

وتابع: "في الواقع، يجري التخطيط لاتصال هاتفي مع الرئيس الروسي".