نساء روسيات يناشدن بوتين لإعادة بناتهن من ملاجئ الشرق الأوسط

ناشدت النساء الروسيات اللواتي رافقن أزواجهن إلى سوريا والعراق في الأعوام الماضية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمساعدتهن في إعادة بناتهن وأحفادهن إلى روسيا.

ونقلت النداء عضو مجلس حقوق الإنسان لدى الرئيس الشيشاني ومجموعة العمل لشؤون إعادة الأطفال الروس من منطقة النزاع في الشرق الأوسط، هيدا ساراتوفا، اليوم الثلاثاء، حيث جاء فيه: "ساعدونا في إعادة أطفالنا وأحفادنا من الشرق الأوسط إلى وطنهم".

وأشارت المناشدات إلى أن "الأطفال غير مشاركين في سلوك والديهم ويتعرضون لعقوبة لا يتحملها أطفال بسبب أخطاء البالغين".

وأضافت الرسالة: "إذا ساعدتم أطفالنا على العودة إلى وطنهم، فنحن نؤكد لكم أنهم سيكونون أكثر المواطنين إخلاصا لوطنهم".

وقالت ساراتوفا، إن الأمهات يخشين ألا يستطيع الأطفال تحمل فصل الشتاء في المخيمات في سوريا والعراق، لأنهن يتلقين بانتظام أنباء عن وفاة أطفال ونساء بسبب المرض والبرد والجوع، وأن التوجه إلى رئيس الدولة هو ربما الأمل الأخير لديهن.

وبدأت عملية عودة النساء والأطفال الروس من منطقة الصراع في الشرق الأوسط بعد أن نشر رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، قبل عدة أشهر، فيديو على تطبيق إنستغرام، قام بتصويره مراسلو قناة "آر تي" في ملجأ للأطفال عن الأطفال الروس الذين انضم آباؤهم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، والذين تم التخلي عنهم بعد تحرير مدينة الموصل العراقية من أيدي "داعش".