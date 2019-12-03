بيسكوف: الكرملين ينطلق من عدم تورط أردوغان في تحطم الطائرة الروسية "سو- 24"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الكرملين يسترشد بتصريحات أنقرة بأن أشخاصاً آخرين أمروا بإسقاط الطائرة الروسية من طراز "سوخوي-24".

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، ردا على سؤال، حول تقييم الكرملين لمعلومات تزعم بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هو من أعطى الأوامر لمهاجمة طائرة "سوخوي-24" الروسية: "هذه المعلومات مجهولة المصدر إلى حد ما، وغير واضح من أين أتت، ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن الاعتماد عليها. نحن نركز على التصريحات، بما في ذلك التصريحات العلنية من الجانب التركي والتي تقول إن أشخاصاً آخرين هم من أعطوا الأوامر بإسقاط الطائرة الروسية".

وتحطمت الطائرة الروسية من طراز"سوخوي-24"، في سوريا في الـ24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حينها، إن الطائرة أسقطت بصاروخ "جو –جو" أطلقته طائرة حربية تركية من طراز "إف -16"، فوق الأراضي السورية، ما أدى لسقوط الطائرة الروسية داخل سوريا على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع تركيا.

وأسفرت الحادثة عن مصرع قائد الطائرة حينها واندلاع أزمة في العلاقات بين روسيا وتركيا.