روسيا ترحب بعضوية منغوليا الدائمة في منظمة شنغهاي

قال السفير الروسي في منغوليا إسكندر عزيزوف، إن روسيا ترحب بترقية وضع منغوليا في منظمة شنغهاي للتعاون من عضو مراقب إلى كامل العضوية.

وكانت منغوليا أول دولة تم منحها صفة مراقب في عام 2004، وهي تتعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون في عدد من المجالات.

وقال عزيزوف: "لنحيي معا رفع مكانة منغوليا إلى العضوية الكاملة داخل منظمة شنغهاي للتعاون. نحن نفترض أن منغوليا سوف تنشط جميع جوانب المشاركة الكاملة المحتملة في منظمة شانغهاي للتعاون، وسوف تتخذ الخيار الصحيح الذي يخدم مصالحها الوطنية".

وأشار السفير إلى أنه يتعين على السياسيين المنغوليين اتخاذ القرارات بناء على فهم وثائق المنظمة، مضيفا أن أعضاء المنظمة الحاليين يزودون مؤسسات ومنظمات الدولة المنغولية بجميع المعلومات اللازمة.

تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وتضم المنظمة الحكومية الدولية ثماني دول أعضاء: الصين، الهند، كازاخستان، قيرغيزستان، باكستان، روسيا، طاجيكستان، وأوزبكستان. كما أن لديها أربع دول مراقبة - أفغانستان، روسيا البيضاء، إيران ومنغوليا - في حين أن أرمينيا، أذربيجان، كمبوديا، نيبال، سريلانكا، وتركيا هم شركاء في الحوار.